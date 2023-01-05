İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 - 6 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 6 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Ocak Cuma İzmir su kesintisi saatleri...
6 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|PINARLI
|05.01.2023 saat 12:00ile 20:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Ekiplerimizce yapılan kontrolde kablo hırsızlığı nedeniyle, Pınarlı Mahallesinin (yukarı köy) tamamında su kesintisi yaşanacaktır.
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR
|05.01.2023 saat 11:00ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ana boru arızasından dolayı 85 sokak ve taksimlerine su verilemiyor
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK, HIDIRLIK
|05.01.2023 saat 16:25ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1036 sokaktaki ana boru arızası nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir
|URLA
|BARBAROS
|05.01.2023 saat 16:35ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saat 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası