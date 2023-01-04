İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4 - 5 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 5 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...
5 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇALTILIDERE
|04.01.2023 saat 10:40ile 15:00 arasındayaklaşık 4 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇALTIIDERE NİN BİR KISMINA SU VERİLEMİYOR
|BERGAMA
|FATİH
|04.01.2023 saat 14:30ile 17:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|İZMİRGAZ FİRMASININ ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 3 SAAT (14:30-17:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BUCA
|YENİGÜN
|04.01.2023 saat 15:10ile 17:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|292/16 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|ÇEŞME
|DALYAN
|04.01.2023 saat 15:50ile 18:50 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4096 SOKAKTA VATANDAŞ KAZISI ESNASINDA PATLATILAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇİĞLİ
|SASALI MERKEZ
|04.01.2023 saat 15:45ile 16:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|33 X 42 KVŞ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. TUZLA CADDESİ X 39 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KARABAĞLAR
|KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY, SARIYER, SELVİLİ
|04.01.2023 saat 14:45ile 17:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|ESKİ İZMİR CD. --5714/1 SK. KVŞ.
|KONAK
|ZEYTİNLİK, KÜÇÜKADA, FERAHLI, 19 MAYIS
|04.01.2023 saat 16:15ile 18:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1136/1--18
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ
|04.01.2023 saat 09:00ile 17:30 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SEYREKLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|TÜRKMEN
|04.01.2023 saat 13:30ile 17:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ TÜRKMEN MAHALLESİNDE GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.