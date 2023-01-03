İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 - 4 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 4 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...
4 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|YEŞİLOVA
|03.01.2023 saat 16:05ile 18:05 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4049/4--20
|ÇEŞME
|ÇİFTLİK
|03.01.2023 saat 08:30ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|3. ETAP (İKMAL İHALESİ) İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA ÇİFTLİK MAHALLESİ GENELİ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KARABAĞLAR
|MUAMMER AKAR, POLİGON, GENERAL KAZIM ÖZALP
|03.01.2023 saat 16:25ile 18:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|288--5ÖNÜ
|ÖDEMİŞ
|HORZUM
|03.01.2023 saat 12:00ile 23:30 arasındayaklaşık 11 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ HORZUM MAHALLESİ DARI OVA MEVKİİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|HIDIRLIK, CAMİKEBİR, TURABİYE
|03.01.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İnönü cadesi no:10 önündeki arıza nedeniyle su verilemiyor