İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Aralık - 1 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Ocak Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 1 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Ocak Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Ocak Pazar İzmir su kesintisi saatleri...
1 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|MALTEPE
|28.12.2022 saat 08:30ile 11:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 3 SAAT (08:30-11:30)SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KEMALPAŞA
|ÖREN
|30.12.2022 saat 13:30ile 16:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÖREN MAHALLESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE SULAR KESİK
|MENDERES
|DEVELİ, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK, SANCAKLI, ÇİLEME
|30.11.2022 saat 16:00ile 21:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ ELEKTRİK ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÇİLEME DEVELİ VE TEKELİ SANCAKLI KÖYLERİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR
|TORBALI
|KARAKUYU
|29.12.2022 saat 20:00ile 30.12.2022 saat 08:10 arasında yaklaşık 12 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KARAKUYU POMPA ARIZASI NEDENIYLE SU VERILMEMEKTEDIR. . .