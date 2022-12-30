İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Aralık Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Aralık Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Aralık Cuma İzmir su kesintisi saatleri...
30 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇALTILIDERE
|29.12.2022 saat 14:40ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|PINARCIK BÖLGESİ ETKİLENMEKTEDİR
|BERGAMA
|MALTEPE
|28.12.2022 saat 08:30ile 11:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 3 SAAT (08:30-11:30)SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|GÜNLÜCE
|29.12.2022 saat 23:40ile 30.12.2022 saat 12:00 arasında yaklaşık 12 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GÜNLÜCE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|KARAKUYU
|29.12.2022 saat 20:00ile 30.12.2022 saat 08:10 arasında yaklaşık 12 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KARAKUYU POMPA ARIZASI NEDENIYLE SU VERILMEMEKTEDIR. . .