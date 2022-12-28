İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 - 29 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Aralık Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 29 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Aralık Perşembegünü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Aralık Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...
29 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|MALTEPE
|28.12.2022 saat 08:30ile 11:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 3 SAAT (08:30-11:30)SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KARABAĞLAR
|GÜLYAKA, KAZIM KARABEKİR, ALİ FUAT CEBESOY, REİS, ESENLİK, VATAN, TAHSİN YAZICI, REFET BELE, ŞEHİTLER, SALİH OMURTAK, DOĞANAY, MALİYECİLER
|28.12.2022 saat 11:30ile 20:00 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilememektedir
|KARABAĞLAR
|BASIN SİTESİ, BOZYAKA
|28.12.2022 saat 11:30ile 20:00 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilememektedir
|KARŞIYAKA
|ÖRNEKKÖY
|28.12.2022 saat 12:00ile 15:20 arasındayaklaşık 3 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|7562 SOKAK İÇİ ŞEBEKE YENİLEME NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7532 X 7562 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ
|28.12.2022 saat 17:25ile 21:30 arasındayaklaşık 4 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ SEYREKLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SELÇUK
|ACARLAR
|28.12.2022 saat 16:10ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TAVUK ÇİFTLİĞİ MEVKİİ VE KOLLARI
|TORBALI
|AYRANCILAR
|28.12.2022 saat 17:00ile 19:05 arasındayaklaşık 2 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AYRANCILAR INONU MH ANA BORU ARIZASI NEDENIYLE SU VERILMEMEKTEDIR. . .