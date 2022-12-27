İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27-28 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Aralık Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 28 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Aralık Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Aralık Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...
27-28 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA
|27.12.2022 saat 16:00ile 20:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5432 -K. TUNCA KESİŞİMİ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|ÖDEMİŞ
|BOZCAYAKA
|27.12.2022 saat 17:40ile 19:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BOZCAYAKA MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|AYRANCILAR, İNÖNÜ
|27.12.2022 saat 17:10ile 19:05 arasındayaklaşık 1 saat 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AYRANCILAR INONU VE ÜÇPINARLAR ANA BORU ARIZASI NEDENIYLE SU VERILMEMEKTEDIR. . . .
|URLA
|GÜLBAHÇE
|27.12.2022 saat 16:50ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILIYIOR