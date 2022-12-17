İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17-18 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Aralık Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Aralık Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Aralık Pazar İzmir su kesintisi saatleri...
17-18 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KINIK
|OSMANİYE
|16.12.2022 saat 09:00ile 13:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OSMANİYE MAHALLESİ FİLİZ SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|KİRAZ
|ŞEMSİLER
|16.12.2022 saat 09:30ile 12:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ŞEMSİLER MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENDERES
|ÇUKURALTI
|16.12.2022 saat 18:00ile 20:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2004 SK. VE CİVARINDA ANA BORU ARZASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|URLA
|ALTINTAŞ, YENİ, YAKA, CAMİATİK
|16.12.2022 saat 17:30ile 20:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YÜKSEK KESİMLER ETKİLECEKTİR