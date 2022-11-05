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İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 - 6 Kasım İzmir su kesintisi listesi!

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İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 - 6 Kasım İzmir su kesintisi listesi!

İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Kasım Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

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İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Kasım Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Kasım Pazar İzmir su kesintisi saatleri...

5 - 6 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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