İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 - 6 Kasım İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Kasım Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...
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İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Kasım Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Kasım Pazar İzmir su kesintisi saatleri...
5 - 6 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YENİ
|04.11.2022 saat 16:40ile 05.11.2022 saat 00:00 arasında yaklaşık 7 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAH ÖRNEKKENT E SU VERİLEMİYOR
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER
|04.11.2022 saat 13:45ile 16:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|BAHÇELİEVLER MAHALLESİ TOKİ EVLERİ BAĞLANTISI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 3 SAAT (13:45-15:45)SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|YILDIRIM BEYAZIT, BARBAROS
|05.11.2022 saat 00:00ile 02:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH CADDESİ NO:39 ÖNÜ İÇİN
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|03.11.2022 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ JANDARMA KARAKOLU ÖNÜNDEKİ ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KINIK
|POYRACIK
|04.11.2022 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|POYRACIK MAHALLESİ TÜRKMEN SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KÖSELER CADDESİ AÇELYA SOKAK YUNUS SOKAK HİLAL SOKAK ÇINARLI SOKAKTA 14:30-16:30 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|KAVAKDERE
|04.11.2022 saat 10:00ile 15:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Boru Deplasman Çalışması
|ORHANLI TEMESEALTI KAVAKDERE CADDESİ KAVAKDERE KÖYÜ VE CİVARI.