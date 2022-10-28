İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Ekim Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Ekim Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Ekim Cuma İzmir su kesintisi saatleri...
28 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|DOĞANLAR
|28.10.2022 saat 09:10ile 12:10 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Boru Deplasman Çalışması
|1454 SOKAKTA YAPILAN DERE GEÇİŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE 150Q DUKTİL BORU DEPLASE EDİLECEKTİR. BU NEDENLE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. DOĞANLAR BÖLGESİ KISMEN ETKİLENECEKTİR. .
|ÇEŞME
|16 EYLÜL, İSMET İNÖNÜ, SAKARYA
|28.10.2022 saat 08:30ile 12:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2102 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 3014 VE ÇEVRESİNDE2095 SOKAK VE ÇEVRESİNDE 3094 SOKAK ÇEVRELERİNDESU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|FOÇA
|FATİH, FEVZİ ÇAKMAK
|28.10.2022 saat 08:45ile 12:00 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bölge Vana Arızası
|BURUNUCU MEVKİ, ÖZ GÖZDE MEVKİ, ETKİLENİR, VANA ARIZASI NEDENİYLE.
|KARABAĞLAR
|ÜÇKUYULAR, MUAMMER AKAR
|28.10.2022 saat 09:10ile 11:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İNÖNÜ CADİLE POLİGON DERE KVŞ İÇİNNOT. KONAK MEHMET ALİ AKMAN MAHLESİ DE BU KESİNDİDEN ETKİLENİR.
|KARŞIYAKA
|BAHRİYE ÜÇOK
|28.10.2022 saat 09:15ile 10:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1879/3 SOKAK No:16 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE RÜŞTÜ ŞARDAĞ CADDESİ X LATİFE HANIM SOKAK SAYAÇ KAPATILDI. .
|MENDERES
|GÖLOVA
|27.10.2022 saat 16:45ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAŞANACAKTIR
|URLA
|ZEYTİNALANI, ÇAMLIÇAY, KALABAK
|28.10.2022 saat 08:00ile 11:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4160 SK İLE 41601 SK. KVŞ ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILMAKTADIR.GENELDE SAHİL KESİMLERİ ETKİLENİR.