İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ekim İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Ekim Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
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İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Ekim Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Ekim Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...
27 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ADALET
|27.10.2022 saat 08:55ile 09:55 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|Manas Blv. -2132 sk. Kvş. 302 BÖLGE SAYAÇI BAKIM ÇALIŞMASI
|BAYRAKLI
|OSMANGAZİ
|27.10.2022 saat 09:15ile 10:10 arasındayaklaşık 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|616/2 sokakta oluşan yoğun su kayıplı vana arızasının tamiri süresince geçici su kesintisi yaşanacaktır. kesintidenosmangazi mahalesinin bir kısmı etkilenecektir
|BORNOVA
|KARACAOĞLAN, YEŞİLOVA
|27.10.2022 saat 07:35ile 10:30 arasındayaklaşık 2 saat 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6206 SOKAK NO:23 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|GAZİEMİR
|DOKUZ EYLÜL
|27.10.2022 saat 09:15ile 10:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|329 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|KARABAĞLAR
|ALİ FUAT ERDEN, LİMONTEPE, SALİH OMURTAK
|27.10.2022 saat 07:45ile 09:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9786 SOKAK NO:17 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|KİRAZ
|YENİ, KIRKÖY
|27.10.2022 saat 08:20ile 13:30 arasındayaklaşık 5 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ VE KIRKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|HAYKIRAN, BELEN, DOĞA, YANIKKÖY, ÇUKURKÖY
|27.10.2022 saat 08:00ile 16:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI KESİNTİ NEDENİYLE. .
|NARLIDERE
|ÇAMTEPE
|27.10.2022 saat 08:50ile 10:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|27.10.2022 saat 08:25ile 11:00 arasındayaklaşık 2 saat 35 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|YÜKSEK YERLERDE ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SULAR AZ GELEBİLİR
|URLA
|TORASAN
|27.10.2022 saat 08:00ile 12:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|566 SOKAK VE CİVARI ANA BORU ARIZASI