İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Ekim İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Ekim Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Ekim Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Ekim Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...
26 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KARABAĞLAR
|YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE, ÖZGÜR, DEVRİM
|26.10.2022 saat 04:30ile 10:30 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3959/34 SOKAK İÇİ ARIZA İÇİN
|KARABAĞLAR
|ADNAN SÜVARİ, MALİYECİLER, BASIN SİTESİ, VATAN
|26.10.2022 saat 09:30ile 11:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
|177/20 SOKAK POLAT KVŞ İÇİN
|ÖDEMİŞ
|ÇAYLI
|26.10.2022 saat 07:45ile 11:45 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAYLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|EMİRLİ, OVAKENT, BOZDAĞ
|26.10.2022 saat 08:30ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI EMİRLİ, OVAKENT VE BOZDAĞ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|26.10.2022 saat 09:30ile 11:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|409 SK VE BAĞLI KOLARDA
|URLA
|ZEYTİNELİ
|26.10.2022 saat 09:30ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILIYOR