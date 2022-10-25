İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ekim İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ekim Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ekim Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Ekim Salı İzmir su kesintisi saatleri...
25 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BEYDAĞ
|AKTEPE
|25.10.2022 saat 14:15ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ AKTEPE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|DİKİLİ
|YENİCE
|25.10.2022 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI ADA MAHALLESİ BÖLGESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARABURUN
|ANBARSEKİ
|25.10.2022 saat 15:00ile 16:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANBARSEKİ MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|KARŞIYAKA
|TUNA
|25.10.2022 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|Şht. AHMET KONUKSEVER SOKAK No:1 ÖNÜ BRANŞMAN HATTINA HASAR VERİLMESİ SONUCU YALI BULVARI X Dr. TİBET KIZILCAN SOKAK SAYAÇ KAPATILDI. .
|KARŞIYAKA
|YALI
|25.10.2022 saat 15:20ile 16:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6445 X 6446/2 KVŞ BRANŞMAN ARIZASI İÇİN CEHAR DUDAYEV BULVARI X 6418 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|KONAK
|KONAK, TINAZTEPE
|25.10.2022 saat 12:00ile 15:30 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|RAKIM ERKUTLU CADNO. 83 İÇİN
|KONAK
|ULUBATLI
|25.10.2022 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GAZİPAŞA CAD NO. 100 İÇİN
|NARLIDERE
|2. İNÖNÜ
|25.10.2022 saat 14:20ile 16:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|ÖDEMİŞ
|TÜRKMEN
|25.10.2022 saat 14:15ile 17:15 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ TÜRKMEN MAHALLESİNDE GEDİZ EDAŞ ELEKTRİK ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SELÇUK
|ACARLAR
|25.10.2022 saat 15:05ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TAVUK CİFLİĞİ VE BÖLGESİ