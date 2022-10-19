İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Ekim İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Ekim Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ekim Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Ekim Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...
19 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BALÇOVA
|KORUTÜRK
|19.10.2022 saat 14:00ile 15:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|BERGAMA
|MALTEPE
|18.10.2022 saat 23:00ile 19.10.2022 saat 01:00 arasında yaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BEYDAĞ
|ÇOMAKLAR
|19.10.2022 saat 10:00ile 16:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ ÇOMAKLAR MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÇEŞME
|ÇİFTLİK
|19.10.2022 saat 13:45ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|129 sokak ve civarında ana boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
|FOÇA
|MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, CUMHURİYET, KOZBEYLİ, YENİKÖY, YENİBAĞARASI
|19.10.2022 saat 12:00ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Elektrik Aş. Trafaından Planlı Bakım Çalışması Nedeniyle, Bazı bölge Ve Mahallelerde Su Kesintisi , Basınç Düşüklüğü Yaşanabilmektedir. Anlayışınız İçin Teşekkür Ederiz.
|KİRAZ
|SOLAKLAR
|17.10.2022 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KİRAZ İLÇESİ SOLAKLAR MAHALLESİNİ BESLEYEN POMPA ARIZASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KINIK
|YUKARI
|19.10.2022 saat 13:30ile 14:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YUKARI MAHALLEDE OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YUKARI MAHALLEDE(13:30-14:30) SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KONAK
|İSMET KAPTAN, KÜLTÜR
|19.10.2022 saat 14:00ile 15:30 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|FEVZİ PAŞA BLVRI 1362 SOKAK KVŞĞI ARIZA İÇİN
|ÖDEMİŞ
|HORZUM, ÇAMYAYLA
|19.10.2022 saat 09:00ile 17:30 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI HORZUM VE ÇAMYAYLA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TİRE
|DUATEPE
|18.10.2022 saat 13:00ile 15:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KAZANOĞLU CAMİİ SOKAK VE ÇEVRELERİNE ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ GİRİLMİŞTİR