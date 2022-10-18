İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Ekim İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ekim Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ekim Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Ekim Salı İzmir su kesintisi saatleri...
18 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|MANSUROĞLU
|18.10.2022 saat 09:15ile 10:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|İZZET BEGOVİÇ CAD İLE SAKARYA CAD. KVŞ. ARIZADAN DOLAYI KAPATILDI.
|BERGAMA
|FATİH
|17.10.2022 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (15. 00-17:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KARABAĞLAR
|KARABAĞLAR, SARIYER, SELVİLİ, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE
|18.10.2022 saat 09:10ile 10:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|5673 SOKAK 5653 KVŞĞI İÇİN
|KİRAZ
|SOLAKLAR
|17.10.2022 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KİRAZ İLÇESİ SOLAKLAR MAHALLESİNİ BESLEYEN POMPA ARIZASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ
|18.10.2022 saat 09:00ile 12:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ, GERÇEKLİ, KIŞLA, KÜÇÜKAVULCUK
|18.10.2022 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BİRGİ, GERÇEKLİ, KIŞLA VE KÜÇÜKAVULCUK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|KARADOĞAN
|18.10.2022 saat 09:15ile 11:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KARADOĞAN DİKİLİTAŞ MEVKİİMAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|18.10.2022 saat 09:45ile 11:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1552/4 SOKAKTAKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNİTİ YAPILMIŞTIR
|URLA
|M.FEVZİ ÇAKMAK
|15.10.2022 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARZASI
|URLA
|ŞİRİNKENT
|15.10.2022 saat 16:00ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4246 VE CİVARI ANA BORU ARZASI