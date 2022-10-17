İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Ekim İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ekim Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ekim Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...
17 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FATİH
|17.10.2022 saat 10:00ile 13:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 3 SAAT (10:00-13:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BEYDAĞ
|BEYKÖY
|17.10.2022 saat 10:00ile 11:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ BEYKÖY MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BORNOVA
|ERZENE MAH
|17.10.2022 saat 10:40ile 12:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|101/2 sokak içinde meydana gelen 2 AYRI içmesuyu branşman borusu arızasının tamiri süresince kısa süreli su kesintisi uygulanacak olup; bu kesintiden evka-3 ve erzene mahallesinin bir kısmı etkilenecektir.
|BORNOVA
|MERKEZ, TUNA
|17.10.2022 saat 10:55ile 12:55 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|4553- SK.İÇİ (ÇAMKULE )MAHALLERİDE ETKİLENMEKTEDİR
|ÇEŞME
|ÇİFTLİK
|17.10.2022 saat 09:35ile 14:00 arasındayaklaşık 4 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|36 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|ÇİĞLİ
|ÇAĞDAŞ, ESENTEPE
|17.10.2022 saat 11:20ile 13:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|8050 x 8827 KVŞ ANA BORU ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 8050 X 8827 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KARABAĞLAR
|CENNETÇEŞME, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE, LİMONTEPE, ÖZGÜR, YAŞAR KEMAL
|17.10.2022 saat 10:20ile 12:30 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş kaynaklı oluşan elektrik arızasından dolayı pompalar devre dışı kalmış olup bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. ( Toki, Olimpiyat Evleri Meşale Evleri etkilenmektedir. )
|KARABAĞLAR
|SARIYER, KARABAĞLAR, CENNETOĞLU, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE
|17.10.2022 saat 11:25ile 12:25 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|5714--5711 SK. KVŞ. (811)BÖLGE SAYAÇ BAKIMI
|KİRAZ
|SOLAKLAR
|17.10.2022 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KİRAZ İLÇESİ SOLAKLAR MAHALLESİNİ BESLEYEN POMPA ARIZASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENDERES
|TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
|17.10.2022 saat 11:00ile 14:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TEKELİMAHALLESİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR