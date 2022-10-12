İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Ekim İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Ekim Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Ekim Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Ekim Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...
12 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|BELİRSİZ(BAYRAKLI)
|12.10.2022 saat 06:00ile 18:00 arasındayaklaşık 12 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Kuzey kaynaklarından kentimize su sağlayan 2 metre 20 cm çaplı beton boruya, Gediz elektrik kazı çalışması sırasında Menemen Yahşelli pompa istasyonu yakınında hasar verilmiştir. Bu nedenle kuzey hattından kente su verilememektedir. Ekiplerimiz şu anda sahada boru hattının arızasına müdahale etmekte olup Bayraklı bölgesinde bulunan Postacılar, Onur, Yamanlar, Nafiz Gürman, Emek, Gümüşpala, Doğançay, Körfez mahallelerinde 12. 10. 2022 saat 06:00 ile 12. 10. 2022 saat 18:00 arası su kesintisi yaşanacaktır.
|BORNOVA
|BELİRSİZ(BORNOVA)
|12.10.2022 saat 06:00ile 18:00 arasındayaklaşık 12 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Kuzey kaynaklarından kentimize su sağlayan 2 metre 20 cm çaplı beton boruya, Gediz elektrik kazı çalışması sırasında Menemen Yahşelli pompa istasyonu yakınında hasar verilmiştir. Bu nedenle kuzey hattından kente su verilememektedir. Ekiplerimiz şu anda sahada boru hattının arızasına müdahale etmekte olup,Bornova bölgesinde bulunan Altındağ, Gazi Osman Paşa, Yeşilova, Işıkkent, Birlik, Karacaoğlan, Meriç, Tuna, Çamkule, Barboros, Koşukavak, Rafetpaşa, Egemenlik, Merkez, Serintepe ve Zafer mahallelerinde 12. 10. 2022 saat 06:00 ile 12. 10. 2022 saat 18:00 arası su kesintisi yaşanacaktır.
|BORNOVA
|IŞIKLAR, EGEMENLİK, KARACAOĞLAN
|12.10.2022 saat 08:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|KUZEY KAYNAKLARINDAN KENTİMİZE SU SAĞLAYAN 2 METRE 20 CM ÇAPINDA BETON BORUYA, GEDİZ ELEKTRİK KAZI SIRASINDA MENEMEN YAHŞELLİ POMPA İSTASYONU YAKINLARINDA HASAR VERMİŞTİR. BU NEDENLE KUZEY HATTINDAN KENTE SU VERİLEMEMEKTEDİR. EKİPLERİMİZ ŞU ANDA SAHADA BORU HATTININ ARIZASINA MÜDEHALE ETMEKTE OLUP BORNOVA İLÇESİ NE BAĞLIIŞIKLAR, EGEMENLİK VE KARACAOĞLAN MAHALLELERİDE SU ALAMAYACAKTIR.
|BORNOVA
|EVKA 3
|12.10.2022 saat 10:00ile 11:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|124 SOKAK İÇİ ARIZADAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI.
|ÇİĞLİ
|BELİRSİZ(ÇİĞLİ)
|12.10.2022 saat 06:00ile 18:00 arasındayaklaşık 12 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Kuzey kaynaklarından kentimize su sağlayan 2 metre 20 cm çaplı beton boruya, Gediz elektrik kazı çalışması sırasında Menemen Yahşelli pompa istasyonu yakınında hasar verilmiştir. Bu nedenle kuzey hattından kente su verilememektedir. Ekiplerimiz şu anda sahada boru hattının arızasına müdahale etmekte olup Çiğli bölgesinde bulunan İzkent, Atatürk, Balatçık, Aydınlıkevler, Evka 5, Esentepe, Egekent, Çağdaş, Küçük Çiğli, Evka 6, Evka 2, Ahmet Taner Kışlalı mahallelerinde 12. 10. 2022 saat 06:00 ile 12. 10. 2022 saat 18:00 arası su kesintisi yaşanacaktır.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|12.10.2022 saat 10:00ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI MAHALLESİ BELDE SİTESİ BÖLGESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARABAĞLAR
|GÜNALTAY, SELVİLİ, BARIŞ, KİBAR, SARIYER, SEVGİ
|12.10.2022 saat 09:25ile 11:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4811 SOKAK NO:34 ÖNÜ İÇİN
|KARABAĞLAR
|İHSAN ALYANAK, PEKER
|12.10.2022 saat 09:25ile 11:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5044 5024 SOKAK KESİŞİMİ ARZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|KARŞIYAKA
|BELİRSİZ(KARŞIYAKA)
|12.10.2022 saat 06:00ile 18:00 arasındayaklaşık 12 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Kuzey kaynaklarından kentimize su sağlayan 2 metre 20 cm çaplı beton boruya, Gediz elektrik kazı çalışması sırasında Menemen Yahşelli pompa istasyonu yakınında hasar verilmiştir. Bu nedenle kuzey hattından kente su verilememektedir. Ekiplerimiz şu anda sahada boru hattının arızasına müdahale etmekte olup Karşıyaka bölgesinde bulunan Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, İnönü ve Cumhuriyetmahallelerinde 12. 10. 2022 saat 06:00 ile 12. 10. 2022 saat 18:00 arası su kesintisi yaşanacaktır.
|KONAK
|ÇINARTEPE
|12.10.2022 saat 09:40ile 11:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2627/1 NO 4ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ