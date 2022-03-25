İZSU İzmir su kesintisi: (GÜNCEL) 25 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi...
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Mart Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Mart Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Mart Cumaİzmir su kesintisi saatleri...
25 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|TURABEY, İNKILAP
|24.03.2022 saat 11:15ile 13:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE TURABEY VE İNKİLAPMAHALLESİNDE 2 SAAT (11:15-13:15) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|SELÇUK
|CUMHURİYET
|25.03.2022 saat 07:00ile 09:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|cumhuriyet mah5204 ve kollarısular kesıimiştir 2saat 30 dakika
|URLA
|TORASAN
|22.03.2022 saat 09:30ile 13:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Torasan mahallesinde anaboru çalışmasından dolayı su verilemiyicek
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