İZSU İzmir su kesintisi: (GÜNCEL) 24 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi...
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Mart Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Mart Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...
24 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU
|23.03.2022 saat 20:30ile 23:45 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAĞYURDU MAHALLESİNDE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİK
|KİRAZ
|YENİ
|24.03.2022 saat 07:50ile 10:50 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|YENİCEKÖY
|24.03.2022 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YENİCEKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|URLA
|TORASAN
|22.03.2022 saat 09:30ile 13:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Torasan mahallesinde anaboru çalışmasından dolayı su verilemiyicek
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