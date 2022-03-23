İZSU İzmir su kesintisi: (GÜNCEL) 23 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi...
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Mart Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Mart Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Mart Salı İzmir su kesintisi saatleri...
23 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FATİH, MALTEPE
|22.03.2022 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH VE MALTEPE MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (14:00-16:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|EGEMENLİK
|22.03.2022 saat 20:15ile 23.03.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 13 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6106/17 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|23.03.2022 saat 07:00ile 10:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Turkçedıt abtulbakı sokaktakı ana boru arızasınedeniyle fatıh mamallesı olcektepe sokak ve hamam sokak güzel bahçe sakakta 3 saat su kes, ntısı yaşanacattır
|KİRAZ
|YENİ
|23.03.2022 saat 07:10ile 10:30 arasındayaklaşık 3 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|TORASAN
|22.03.2022 saat 09:30ile 13:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Torasan mahallesinde anaboru çalışmasından dolayı su verilemiyicek
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