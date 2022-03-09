İZSU İzmir su kesintisi: 9 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Mart Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...

9 MART İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: MENDERES

Mahalleler: OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET

Kesinti Süresi: 09.03.2022 saat 11:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI OGLANANASI MAHHALESİ ATATURK VE CUMHURHİRİYETE SU KESİNTİSİ YASANACAKTIR

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İlçe: KARŞIYAKA

Mahalleler: ŞEMİKLER

Kesinti Süresi: 09.03.2022 saat 10:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BÖLGE SAYAÇ BAKIM VE ONARIM NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 141 NOLU BÖLGE SAYAÇ'I KAPATILDI.

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İlçe: KONAK

Mahalleler: DUATEPE, 1.KADRİYE, AZİZİYE, DOLAPLIKUYU

Kesinti Süresi: 08.03.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 09.03.2022 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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İlçe: TORBALI

Mahalleler: AYRANCILAR

Kesinti Süresi: 09.03.2022 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

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İlçe: FOÇA

Mahalleler: İSMETPAŞA

Kesinti Süresi: 09.03.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YENİ HAT ÜZERİNDEN SU ALAN ABONELERİMİZ ETKİLENİR

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