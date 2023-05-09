İZSU İzmir su kesintisi: 9-10 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|MANSUROĞLU MAH
|09.05.2023 saat 12:00ile 17:15 arasındayaklaşık 5 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Mansuroğlu Mahallesinin 269, 269/1, 269/2, 269/4, 269/5, 269/6, 269/7, 269/8, 269/9, 271 sokak ile 273/1 sokakları etkilenecektir.
|BORNOVA
|EVKA 3, ERZENE
|09.05.2023 saat 16:30ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|119/19 SOKAK İÇİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI EVKA-3 VE ERZENE MAHALLESİ SUSUZ
|BORNOVA
|YEŞİLOVA, GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA
|09.05.2023 saat 16:45ile 17:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|5493-5482 SOKAK KVS ARIZA SEBEBİYLE
|ÇEŞME
|ILICA
|09.05.2023 saat 10:25ile 18:00 arasındayaklaşık 7 saat 35 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5060 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|DİKİLİ
|BADEMLİ
|09.05.2023 saat 15:30ile 18:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BADEMLİ POMPA HATTINDA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI BADEMLİ MAHALLESİNDE 3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KINIK
|FATİH
|09.05.2023 saat 11:00ile 12:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ ATAÜRK CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|KİRAZ
|BELİRSİZ(KİRAZ)
|09.05.2023 saat 12:00ile 16:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KİRAZ İLÇESİ VE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANAÇAKTIR
|MENEMEN
|FATİH, TÜRKELLİ, YILDIRIM
|09.05.2023 saat 15:30ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|MENEMEN
|85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ, GAZİ MUSTAFA KEMAL
|09.05.2023 saat 16:45ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|ÖDEMİŞ
|UMURBEY, EMMİOĞLU
|09.05.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ UMURBEY VE EMMİOĞLU MAHALLELERİNDEMEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.