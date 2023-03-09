İZSU İzmir su kesintisi: 9-10 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BUCA
|KARACAAĞAÇ
|09.03.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4003 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|BUCA
|29 EKİM, ZAFER, YILDIZLAR
|09.03.2023 saat 16:20ile 19:20 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ATATÜRK CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|GÜZELBAHÇE
|MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ
|09.03.2023 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|2133 SOKAKTAKİ MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLI ANA BORUYA ZARAR VERDİĞİNDEN BÖLGE VANASI KAPANDI.
|KONAK
|MİLLET, ULUBATLI, FERAHLI, YAVUZ SELİM, MEHMET AKİF, İSMET PAŞA
|10.03.2023 saat 00:00ile 06:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|Vana değişimi sebebiyle bölgeye su verilemeyecektir.
|KONAK
|BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, EMİR SULTAN, ZEYBEK, HUZUR, TRAKYA, ANADOLU, MURAT, SAYGI, ATAMER, ÇINARTEPE, 26 AĞUSTOS
|10.03.2023 saat 00:00ile 06:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|Vana değişimi sebebiyle bölgeye su verilemeyecektir.
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|06.03.2023 saat 11:00ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ESENTEPE BÖLGESİNDE GEDİZ ELEKTİRİK ÇALİŞMASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENDERES
|ÇUKURALTI
|09.03.2023 saat 15:55ile 18:55 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖZDERE ÇUKURALTI MH. MECİD GÖKYOKUŞU VE SAHİL BÖLGESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENDERES
|ÇUKURALTI
|09.03.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MECİT GÖKYOKUSU MEVKI VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLSRSK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|TİRE
|ATATÜRK
|09.03.2023 saat 16:00ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TOPLU KONUT SİTESİ
|URLA
|ÇAMLIÇAY
|09.03.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5155 SOKAK VE CİVARI