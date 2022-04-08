İZSU İzmir su kesintisi: 8 Nisan 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Nisan Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Nisan Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Nisan Cuma İzmir su kesintisi saatleri...
8 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÖDEMİŞ
|YOLÜSTÜ
|08.04.2022 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ YOLÜSTÜ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|08.04.2022 saat 17:00ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI ENERJİ KESİNTİSİ NEDENİYLE. . .
|KONAK
|TINAZTEPE, DOLAPLIKUYU
|08.04.2022 saat 17:50ile 19:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|RAKIM ERKUTLU CAD NO. 61 İÇİN
|KİRAZ
|SULUDERE
|07.04.2022 saat 07:35ile 13:30 arasındayaklaşık 5 saat 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SULUDERE MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ
|08.04.2022 saat 13:10ile 15:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÜZELBAHCE 2724 SOKAK 110 ANABORU ARIZASI
|ÇİĞLİ
|YAKAKENT
|08.04.2022 saat 15:50ile 17:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN KAYNAKLI POMPA DEVRE DIŞI KALMIŞTIR.
|BORNOVA
|ATATÜRK
|08.04.2022 saat 16:20ile 18:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|844 SOKAKTA OLUŞAN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE BÖLGE SAYAÇ VANASI KAPATILMIŞ OLUP 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|BERGAMA
|SELÇUK
|07.04.2022 saat 20:35ile 09.04.2022 saat 00:35 arasında yaklaşık 1 gün 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SELÇUK MAHALLESINDE 2 SAATSU KESINTISI YASANACAKTIR
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