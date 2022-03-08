İZSU İzmir su kesintisi: 8 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Mart Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Mart Salı İzmir su kesintisi saatleri...

8 MART İZMİR SU KESİNTİLERİ



İlçe: ÖDEMİŞ

Mahalleler: KÜÇÜKAVULCUK

Kesinti Süresi: 08.03.2022 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KÜÇÜKAVULCUK MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.

-------------

İlçe: BORNOVA

Mahalleler: EVKA 4

Kesinti Süresi: 08.03.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 1030 SOKAK İÇİ ARIZADAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI.

-------------

İlçe: KİRAZ

Mahalleler: CUMHURİYET

Kesinti Süresi: 08.03.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

-------------

İlçe: BUCA

Mahalleler: MUSTAFA KEMAL

Kesinti Süresi: 08.03.2022 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 694/28 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLUĞU OLUŞMUŞTUR

-------------

İlçe: BAYRAKLI

Mahalleler: ÇİÇEK

Kesinti Süresi: 08.03.2022 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 1615/1 ile 1639 sokak no. 39için kesintiden etkilenen sokaklar . 1612 1615 1639 1615/3 1612 sokaklar etkilenir

Haberler.com - Gündem