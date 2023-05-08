İZSU İzmir su kesintisi: 8-9 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BUCA
|GÖKSU
|08.05.2023 saat 17:25ile 18:25 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|BÖLGE SAYACI BAKIM ÇALIŞMASI
|ÇEŞME
|SAKARYA
|08.05.2023 saat 14:40ile 18:30 arasındayaklaşık 3 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 3083 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|REİSDERE
|08.05.2023 saat 15:00ile 18:30 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|6155 SOKAK VE CİVARINDA TEDAŞ'IN KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KINIK
|BAĞALAN
|07.05.2023 saat 13:20ile 08.05.2023 saat 15:00 arasında yaklaşık 1 gün 1 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|BAĞALAN MAHALLESİNDE İSALE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI 08. 05. 2023 TARİHİSAAT 15:00'E KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|MENEMEN
|GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET, GÜNERLİ, TUZÇULLU, SÜZBEYLİ
|08.05.2023 saat 14:15ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SEFERİHİSAR
|GÖLCÜK
|08.05.2023 saat 12:20ile 16:30 arasındayaklaşık 4 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|ELEKTİRİK ŞİRKETİ GÖLCÜK KÖYÜNDEKİANA BORUYU PATLATMASI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR
|URLA
|ÖZBEK
|08.05.2023 saat 17:20ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EĞRİLİMAN CİVARI