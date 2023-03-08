İZSU İzmir su kesintisi: 8-9 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|08.03.2023 saat 14:50ile 16:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TÜRKCEDİT MAH. GÜZELOĞULLARI SOK. ANA BORU ARIZASI OLDUĞU İÇİN 2 SAAT SU KEİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|06.03.2023 saat 11:00ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ESENTEPE BÖLGESİNDE GEDİZ ELEKTİRİK ÇALİŞMASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.