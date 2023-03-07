İZSU İzmir su kesintisi: 7-8 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BEYDAĞ
|BAKIRKÖY
|07.03.2023 saat 12:00ile 16:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|BEYDAĞ İLÇESİ BAKIRKÖY MAHALLESİNDE SU DEPOSU TEMİZLİĞİ NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BUCA
|MURATHAN
|07.03.2023 saat 15:40ile 17:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1202/8 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|DİKİLİ
|YAYLAYURT
|07.03.2023 saat 13:30ile 16:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YAYLAYURT MAHALLESİNDE ALT KESİMLERİNDE3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANAKTIR.
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU
|07.03.2023 saat 10:30ile 13:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAĞYURDU MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİK
|KONAK
|GÜNGÖR, FATİH, ÇAHABEY, BARBAROS, MECİDİYE, YEŞİLTEPE
|07.03.2023 saat 16:25ile 18:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|376 SOKAK NO. 15 İÇİN
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|06.03.2023 saat 11:00ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ESENTEPE BÖLGESİNDE GEDİZ ELEKTİRİK ÇALİŞMASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|BOZCAYAKA, KONAKLI
|07.03.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BOZCAYAKA VE KONAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.