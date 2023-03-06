İZSU İzmir su kesintisi: 6-7 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ERTUĞRUL
|05.03.2023 saat 08:30ile 10:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ERTUĞRUL MAH. (08. 30-10. 30)SAATLERİ ARASINDA 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BERGAMA
|FATİH
|05.03.2023 saat 09:00ile 10:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAH. 1 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|GÜZELBAHÇE
|ÇAMLI, YELKİ
|06.03.2023 saat 15:20ile 18:20 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|NAMIK ELAL CADDESİNDEKİ ANABORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SULAR KESİLDİ.
|KARABAĞLAR
|DEVRİM, GÜNALTAY
|06.03.2023 saat 15:50ile 17:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5714/1 SOKAK İLE 3802 KVŞ İÇİN
|KİRAZ
|YENİ
|06.03.2023 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLEDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|06.03.2023 saat 11:00ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ESENTEPE BÖLGESİNDE GEDİZ ELEKTİRİK ÇALİŞMASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|YAYLA, EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE
|06.03.2023 saat 16:50ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|KARAKOVA, SEYREKLİ, DEMİRCİLİ, MURSALLI, BEYAZITLAR, GÖLCÜK, OĞUZLAR, OCAKLI, KÜÇÜKAVULCUK, BAYIRLI, DOLAYLAR, KAYMAKÇI
|06.03.2023 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KARAKOVA, SEYREKLİ, DEMİRCİLİ, MURSALLI, BEYAZITLAR, OĞUZLAR, OCAKLI, KÜÇÜKAVULCUK, BAYIRLI, DOLAYLAR, ÇAYĞLAYAN, KAYMAKÇI VE GÖLCÜK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SELÇUK
|ŞİRİNCE
|06.03.2023 saat 16:35ile 18:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ŞİRİNCE TAMAMI
|TİRE
|HÜRRİYET, ATATÜRK, FATİH, TOKİ
|06.03.2023 saat 07:00ile 18:00 arasındayaklaşık 11 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.