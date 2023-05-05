İZSU İzmir su kesintisi: 5-6 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 6 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|FUAT EDİP BAKSI
|05.05.2023 saat 13:40ile 18:40 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|ADİL AKÇAMLI CD. İÇİ
|BAYRAKLI
|OSMANGAZİ
|05.05.2023 saat 15:30ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|592/3 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN OSMANGAZİ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|ÇEŞME
|SAKARYA
|05.05.2023 saat 13:00ile 17:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3145 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KİRAZ
|İSTİKLAL
|05.05.2023 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KONAK
|1.KADRİYE, DUATEPE, KADİFEKALE, AZİZİYE, ALİ REİS, ALTAY, KUBİLAY
|05.05.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş kaynaklı enerji kesintisinden dolayı bölgeye su verilemiyor. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|ÖDEMİŞ
|KEMENLER, MESCİTLİ, PİRİNÇÇİ
|05.05.2023 saat 09:30ile 16:00 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYIKEMENLER, MESCİTLİ VE PİRİNÇÇİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|ZEYTİNALANI, M.FEVZİ ÇAKMAK
|05.05.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ZEYTİNALANI MERKEZ ETKİLENİR 4114 SOKAK ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILMAKTADIR.