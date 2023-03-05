İZSU İzmir su kesintisi: 5-6 Mart İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 6 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ERTUĞRUL
|05.03.2023 saat 08:30ile 10:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ERTUĞRUL MAH. (08. 30-10. 30)SAATLERİ ARASINDA 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BERGAMA
|FATİH
|05.03.2023 saat 09:00ile 10:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAH. 1 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KINIK
|OSMANİYE
|04.03.2023 saat 11:00ile 13:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OSMANİYE MAHALLESİ BAKIR SOKAKTAKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 11:00-13:00 SAATLERİ ARASINDA OSMANİYE MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|02.03.2023 saat 20:10ile 23:00 arasındayaklaşık 2 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU KAYNAKLI
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY, GÖLCÜK, ÇAYLI, SEYREKLİ, OCAKLI, KARAKOVA, DEMİRCİLİ, MESCİTLİ, BEYAZITLAR, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, MURSALLI
|05.03.2023 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYMAKÇI, EMİRLİ, ÇAYLI, MESCİTLİ, PİRİNÇÇİ, SEYREKLİ, KARAKOVA, DEMİRCİLİ, OCAKLI, BAYIRLI, BEYAZITLAR, OĞUZLAR, MURSALLI, ÇAĞLAYAN, DOLAYLAR, ORHANGAZİ, KAZANLI, KEMENLER VE GÖLCÜK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.