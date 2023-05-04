İZSU İzmir su kesintisi: 4-5 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 5 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|KAZIMDİRİK, ÇINAR
|04.05.2023 saat 11:35ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Boru Deplasman Çalışması
|ÜNİVERSİTE CAD. İLE 296 SK KVŞ 200 LÜK BORU DEPLASE ÇALIŞMASI İÇİN VANA KAPANDI KESİNTİDEN ÇINARLI MAHALLESİ DE ETKİLENİR
|ÇEŞME
|MUSALLA
|04.05.2023 saat 13:15ile 18:15 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1062 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KARABAĞLAR
|CENNETÇEŞME, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE, LİMONTEPE, ÖZGÜR, YAŞAR KEMAL
|04.05.2023 saat 17:15ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz A. Ş. Kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|KINIK
|OSMANİYE
|04.05.2023 saat 16:00ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OSMANİYE MAHALLESİ TEPE SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 16:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA OSMANİYE MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KONAK
|EMİR SULTAN, BOĞAZİÇİ, GÜNEY, LEVENT, FERAHLI, 3.KARATAŞ
|04.05.2023 saat 16:20ile 18:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BOĞAZİÇİ CADDESİ NO:186 ÖNÜ ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|04.05.2023 saat 11:45ile 14:00 arasındayaklaşık 2 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ATMACA CAD. ANA BORU ARIZASI
|ÖDEMİŞ
|KURUCUOVA
|04.05.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KURUCUOVA MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|HIDIRLIK, TEPECİK
|04.05.2023 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|100/8 sokaktaki Anaboru arızası nedeniyle Akarca bölgesine sular verilememektedir