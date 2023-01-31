İZSU İzmir su kesintisi: 31 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 31 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ADALET, BAYRAKLI, ÇİÇEK, ÇAY, R.ŞEVKET İNCE, TEPEKULE, MUHİTTİN ERENER
|31.01.2023 saat 16:30ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|1643/6 SOKAK NO:6 ÖNÜ İÇİN
|BEYDAĞ
|BAKIRKÖY
|31.01.2023 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|BEYDAĞ İLÇESİ BAKIRKÖY MAHALLESİNDE DEPO BAKIM, ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÇEŞME
|ILICA
|31.01.2023 saat 10:25ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saat 35 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇEŞME İLÇESİ KANALİZASYON İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 5065 SOKAKTA OLUŞAN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|İSMET İNÖNÜ
|31.01.2023 saat 15:20ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2123 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|ÇİĞLİ
|AYDINLIKEVLER, MALTEPE
|31.01.2023 saat 14:10ile 16:35 arasındayaklaşık 2 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6799/4 X 6780 KVŞ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE 6780 X 6779 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
|KARABAĞLAR
|ADNAN SÜVARİ, MALİYECİLER, METİN OKTAY, ESENYALI
|31.01.2023 saat 16:35ile 17:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|108/13 SOKAK NO:8 ÖNÜ İÇİN
|KINIK
|DÜNDARLI
|31.01.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DÜNDARLI MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİNİN TAMAMINDA 09:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KINIK
|YAYAKENT
|31.01.2023 saat 13:00ile 18:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YAYAKENT MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİNİN TAMAMINDA 13:00-18:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|MENEMEN
|KEMAL ATATÜRK, ULUS
|31.01.2023 saat 12:45ile 15:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EROL TARAKÇIOĞLU CADDESİ'NDEKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE. .
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI, BOZCAYAKA, YILANLI
|31.01.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BALABANLI, BOZCAYAKA VE YILANLI MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.