İZSU İzmir su kesintisi: 31 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 31 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|İSLAMSARAY
|31.05.2023 saat 13:30ile 15:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAHALLESİNDE (13:30-15:30) 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|KAVAKLIDERE
|31.05.2023 saat 15:55ile 16:55 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KAVAKLIDEREDEPO ÇIKIŞI ARIZASI NEDENİ İLE VANA KAPATILDI. KAVAKLIDERE'YE BİR SÜRELİĞİNE SU VERİLMEYECEKTİR.
|ÇEŞME
|ILICA
|31.05.2023 saat 15:45ile 19:45 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMASISEBEBİYLE 5062 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇİĞLİ
|EVKA-6, EVKA-2
|31.05.2023 saat 14:30ile 20:00 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Anlık oluşan elektrik arızası sebebiyle pompalar devre dışı kalmış olup bölgeye su verilememektedir. "Güncelleme 17:00" Arıza tespit edilmiş olup ekiplerin müdahalesi devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR ATATÜRK
|30.05.2023 saat 09:00ile 11:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|HÜRRİYET CAD. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|YEŞİL PINAR, IRMAK, ZEYTİNLİK, İNCİRLİ PINAR, GÖLCÜK
|31.05.2023 saat 11:25ile 17:30 arasındayaklaşık 6 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK BAKIM ONARIM ÇALIMASI.
|ÖDEMİŞ
|BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI, YOLÜSTÜ, SEYREKLİ
|31.05.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, YOLÜSTÜ, OCAKLI VE SEYREKLİ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK, HIDIRLIK
|31.05.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1551 sokaktaki Anaboru arızası nedeniyle Akarca bölgesine sular verilememektedir
|TİRE
|İBNİ MELEK, TURAN
|31.05.2023 saat 14:20ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI İBNİ MELEK, TURAN MH
|TORBALI
|İSTİKLAL
|31.05.2023 saat 16:00ile 23:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ARIZA GİDERİLMİŞTİR KULLANIMIN YOGUN VEDEPO SEVİYESİNİN DÜŞÜK OLMASI NEDENİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜGÜ VE SU KESİNTİ YAŞANABİLİR