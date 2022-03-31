İZSU İzmir su kesintisi: 31 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Mart Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Mart Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Mart Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...
31 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KEMALPAŞA
|ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|31.03.2022 saat 08:00ile 10:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DEPO SEVYESİ DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN 2 SAATE TOPARLAYIP SU VERİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|SÜLEYMAN DEMİREL
|31.03.2022 saat 08:30ile 10:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|BÜYÜKAVULCUK
|31.03.2022 saat 08:30ile 17:30 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BÜYÜKAVULCUK MAHALLELESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|TİRE
|DERE
|30.03.2022 saat 18:30ile 21:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
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