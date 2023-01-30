İZSU İzmir su kesintisi: 30 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|MENEMEN
|IRMAK, GÖLCÜK, YEŞİL PINAR, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK
|30.01.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE. . .
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI, BOZCAYAKA, SEYREKLİ, DEMİRCİLİ
|30.01.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BALABANLI, SEYREKLİ, DEMİRCİLİVE BOZCAYAKA MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SELÇUK
|14 MAYIS
|27.01.2023 saat 14:25ile 16:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4044 SK VE KOLLARI