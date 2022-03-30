İZSU İzmir su kesintisi: 30 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Mart Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Mart Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|MİMAR SİNAN, B.HAYRETTİN PAŞA
|30.03.2022 saat 10:00ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ALİAĞA
|BOZKÖY
|30.03.2022 saat 10:30ile 12:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BOZKÖY MAHALLESİ ŞAHİN SOKAKTA ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 2 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR
|BAYINDIR
|ARIKBAŞI
|30.03.2022 saat 10:30ile 13:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR.
|BORNOVA
|MERKEZ, TUNA
|30.03.2022 saat 10:45ile 12:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4584 SOKAK İÇİ ARIZA İÇİNNOT------ÇAMKULE MAHALLESİDE ETKİLENİYOR
|BUCA
|KAYNAKLAR MERKEZ
|30.03.2022 saat 10:10ile 12:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ŞEHİT ER İSLAM YEŞİL SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU VARDIR.
|BUCA
|GÖKSU
|30.03.2022 saat 10:50ile 11:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|688/11 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRAJMAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇEŞME
|ÇİFTLİK, MUSALLA
|29.03.2022 saat 20:00ile 30.03.2022 saat 11:55 arasında yaklaşık 15 saat 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|35 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|30.03.2022 saat 09:20ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI YEŞİL SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇANDARLI ATATÜRK MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|FOÇA
|ATATÜRK, FEVZİPAŞA
|30.03.2022 saat 09:00ile 12:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KARŞIYAKA
|ZÜBEYDE HANIM
|30.03.2022 saat 10:40ile 11:40 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7448/5 SOKAK NO:30 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 7400/7 SOKAK SAYAÇ KAPATILDI
Değerli Abonelerimiz,
Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200'lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800'lük hattın bağlantı çalışması için su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.
Bu nedenle 29.03.2022 Salı 16:00 ile 30.03.2022 Çarşamba 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım, Latife Hanım Mahalleleri
Bayraklı ilçesi Postacılar, Soğukkuyu ve Yamanlar Mahalleleri.
Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.
Değerli Abonelerimiz,
Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200'lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800'lük hattın bağlantı çalışması için su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.
Bu nedenle 29.03.2022 Salı 16:00 ile 30.03.2022 Çarşamba 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım, Latife Hanım Mahalleleri
Bayraklı ilçesi Postacılar, Soğukkuyu ve Yamanlar Mahalleleri.
Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.