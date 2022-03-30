İZSU İzmir su kesintisi: 30 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Mart Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...

30 MART İZMİR SU KESİNTİSİ

Karşıyaka İlçesi Su Kesintisi

Değerli Abonelerimiz,

Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200'lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800'lük hattın bağlantı çalışması için su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Bu nedenle 29.03.2022 Salı 16:00 ile 30.03.2022 Çarşamba 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım, Latife Hanım Mahalleleri

Bayraklı ilçesi Postacılar, Soğukkuyu ve Yamanlar Mahalleleri.

Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.

Bayraklı İlçesi Su Kesintisi

Değerli Abonelerimiz,

Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200'lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800'lük hattın bağlantı çalışması için su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Bu nedenle 29.03.2022 Salı 16:00 ile 30.03.2022 Çarşamba 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım, Latife Hanım Mahalleleri

Bayraklı ilçesi Postacılar, Soğukkuyu ve Yamanlar Mahalleleri.

Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.

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