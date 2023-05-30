İZSU İzmir su kesintisi: 30-31 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 31 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|SOĞUKKUYU, POSTACILAR, ONUR
|30.05.2023 saat 09:30ile 17:30 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş elektrik kesintisi dolayısıyla bölgeyi besleyen pompalar devredışı kalmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|BAYRAKLI
|ADALET MAH
|30.05.2023 saat 16:45ile 17:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1586/4-MANAS BULVARI KVŞ ARIZA SEBEBİYLE
|BEYDAĞ
|ÇAMLIK, ÇOMAKLAR, ERİKLİ, MUTAFLAR, PALAMUTÇUK, YEŞİLTEPE, YUKARIAKTEPE
|30.05.2023 saat 13:00ile 17:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÇAMLIK, ÇOMAKLAR, ERİKLİ, MUTAFLAR, PALAMUTÇUK, YEŞİLTEPE VE YK. AKTEPE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARŞIYAKA
|LATİFE HANIM, ZÜBEYDE HANIM, SOĞUKKUYU
|30.05.2023 saat 09:30ile 17:30 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş elektrik kesintisi dolayısıyla bölgeyi besleyen pompalar devredışı kalmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR ATATÜRK
|30.05.2023 saat 09:00ile 11:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|HÜRRİYET CAD. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ, KAYAKÖY, YUSUFDERE, KARAKOVA, SEKİKÖY, ŞİRİNKÖY, MURSALLI, OCAKLI, İLKKURŞUN, DEMİRCİLİ, ORTAKÖY, ÇAĞLAYAN
|30.05.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YENİKÖY, SEYREKLİ, KAYAKÖY, İLKKURŞUN, YENİCEKÖY, VELİLER, ÜZÜMLÜ, TOSUNLAR, ŞİRİNKÖY, SÜLEYMANLAR, SUÇIKTI, YUSUFDERE, IŞIK, DEREUZUNLAR, DEMİRCİLİ, ÇAMYAYLA, BÜLBÜLLER, BEBEKLER, ORTAKÖY, KÖSELER, KIZILCA, KEPİÇLİK, KARAKOVA, KARADOĞAN, BEYAZITLAR, ÇAĞLAYAN, DOLAYLAR, KÜÇÜKAVULCUK, MURSALLI, OCAKLI, OĞUZLAR VE BAYIRLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|KUŞÇUBURUN
|30.05.2023 saat 15:20ile 17:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GEDİZ EDAŞ ELEKTRİK KAZISINDA ANA HATTIMIZA ZARAR VERILDIGI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
|URLA
|KALABAK, YENİCE
|30.05.2023 saat 16:40ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3300 SOKAK VE CİVARI