İZSU İzmir su kesintisi: 3 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 3 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YUKARI ŞEHİTKEMAL
|01.02.2023 saat 11:20ile 14:30 arasındayaklaşık 3 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YUKARI ŞEHİTKEMALE SU VERİLEMİYOR
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER, KADRİYE
|03.02.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER VE KADRİYE MAHALLESİNDE 2 SAAT (16:00-18:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILCAKTIR.
|KINIK
|POYRACIK
|01.02.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|POYRACIK MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİNİN TAMAMINDA 15:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KONAK
|CENGİZ TOPEL, BOĞAZİÇİ, HUZUR, TRAKYA
|03.02.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ Elektriğin planlı trafo bakım çalışmasından dolayı pompalarda enerji kesilmiş olup bölgeye su verilemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|MENEMEN
|ATATÜRK
|03.02.2023 saat 14:15ile 16:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI ENERJİ KESİNTİSİ NEDENİYLE. .
|ÖDEMİŞ
|OVAKENT, DEMİRCİLİ, SEYREKLİ
|03.02.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT, SEYREKLİ VE DEMİRCİLİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|03.02.2023 saat 15:20ile 16:30 arasındayaklaşık 1 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Borkop Küme evleri ve çevresinde arızadan kaynaklı sular verilememektedir