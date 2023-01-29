İZSU İzmir su kesintisi: 29 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 29 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇİĞLİ
|ATATÜRK, İZKENT
|29.01.2023 saat 15:20ile 17:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8838 SOKAK NO:27 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. P_29 POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI.
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|26.01.2023 saat 18:00ile 22:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEPE CAD. VE ÇEVRESİNDE GEDİZ ELEKTİRK ELEKTİRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİELEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL
|29.01.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI KESİNTİDEN DOLAYI POMPALAR DEVRE DIŞI. .
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|29.01.2023 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|BADEMLİ
|29.01.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BADEMLİ MAHALLESİNDESU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SELÇUK
|14 MAYIS
|27.01.2023 saat 14:25ile 16:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4044 SK VE KOLLARI
|TORBALI
|AHMETLİ
|29.01.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE:SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .