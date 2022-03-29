İZSU İzmir su kesintisi: 29 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Mart Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Mart Salı İzmir su kesintisi saatleri...

29 MART İZMİR SU KESİNTİSİ

İlçe: KEMALPAŞA

Mahalleler: BAĞYURDU

Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 16:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BAĞYURDU KAZIMPAŞA MAHELLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİK

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İlçe: BUCA

Mahalleler: KAYNAKLAR MERKEZ

Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 15:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 2018 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU VARDIR.

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İlçe: KONAK

Mahalleler: SAYGI

Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 14:40 ile 16:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: GAZİPAŞA CAD NO. 154 İÇİN

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İlçe: KARŞIYAKA

Mahalleler: BOSTANLI

Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 14:20 ile 16:40 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: NEBİL SUSUP SOKAK NO:169 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 2008 SOKAK SAYAÇ KAPATILDI

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İlçe: BUCA

Mahalleler: YAYLACIK, GAZİLER, DUMLUPINAR, MENDERES, GÜVEN, DİCLE, LALELİ, UFUK

Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU VARDIR.

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İlçe: BORNOVA

Mahalleler: KIZILAY

Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 13:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 477/1 SOKAK İÇİ ARIZADAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI. .

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