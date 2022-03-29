İZSU İzmir su kesintisi: 29 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Mart Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Mart Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Mart Salı İzmir su kesintisi saatleri...
29 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
İlçe: KEMALPAŞA
Mahalleler: BAĞYURDU
Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 16:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: BAĞYURDU KAZIMPAŞA MAHELLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİK
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İlçe: BUCA
Mahalleler: KAYNAKLAR MERKEZ
Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 15:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: 2018 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU VARDIR.
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İlçe: KONAK
Mahalleler: SAYGI
Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 14:40 ile 16:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: GAZİPAŞA CAD NO. 154 İÇİN
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İlçe: KARŞIYAKA
Mahalleler: BOSTANLI
Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 14:20 ile 16:40 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
Açıklama: NEBİL SUSUP SOKAK NO:169 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 2008 SOKAK SAYAÇ KAPATILDI
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İlçe: BUCA
Mahalleler: YAYLACIK, GAZİLER, DUMLUPINAR, MENDERES, GÜVEN, DİCLE, LALELİ, UFUK
Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU VARDIR.
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İlçe: BORNOVA
Mahalleler: KIZILAY
Kesinti Süresi: 29.03.2022 saat 13:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: 477/1 SOKAK İÇİ ARIZADAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI. .