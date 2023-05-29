İZSU İzmir su kesintisi: 29-30 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FATİH
|29.05.2023 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (16:30-18:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|MENDERES
|BULGURCA
|29.05.2023 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BULGURCA MAHALLESİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. . .
|MENEMEN
|HASANLAR
|26.05.2023 saat 13:45ile 15:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|904 SOKAK ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE. .
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|29.05.2023 saat 15:35ile 17:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1080 sokaktaki Anaboru arızasından dolayı bölgeye sular verilememektedir