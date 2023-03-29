İZSU İzmir su kesintisi: 29-30 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YÜKSEKKÖY
|29.03.2023 saat 11:50ile 14:40 arasındayaklaşık 2 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YÜKSEKKÖYE SU VERİLEMİYOR.
|BAYRAKLI
|CENGİZHAN, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN
|29.03.2023 saat 17:20ile 19:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1629 SOKAK NO. 83 ÖNÜ
|ÇEŞME
|BOYALIK
|29.03.2023 saat 12:50ile 18:00 arasındayaklaşık 5 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 3223 SOKAK VE ÇEVRESİNDESU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|FOÇA
|KOZBEYLİ
|29.03.2023 saat 17:00ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE.
|KARABAĞLAR
|KAZIM KARABEKİR, VATAN, REFET BELE, TAHSİN YAZICI
|29.03.2023 saat 17:35ile 19:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9143/1 SOKAK NO. 16 İÇİN
|KEMALPAŞA
|YİĞİTLER
|29.03.2023 saat 10:30ile 11:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU SEBEBİYLE
|KINIK
|FATİH
|29.03.2023 saat 10:00ile 13:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ NİMET SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 10:00-13:00 SAATLERİ ARASINDA FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KİRAZ
|YENİ
|29.03.2023 saat 15:20ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|NARLIDERE
|2. İNÖNÜ, ATATÜRK
|29.03.2023 saat 10:30ile 17:30 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaşın Elektrik Kesintisi Nedeniyle Bölgeye Su Verilememektedir.
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|23.03.2023 saat 13:25ile 15:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|yedibilgeler mevkiii