İZSU İzmir su kesintisi: 28 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 28 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|YEŞİLOVA, RAFET PAŞA
|28.02.2023 saat 15:15ile 16:45 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|4030/1 SOKAK NO 7 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|ÇEŞME
|16 EYLÜL, SAKARYA
|28.02.2023 saat 16:40ile 19:40 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP (İKMAL İHALESİ) İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|28.02.2023 saat 08:30ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SU ARITMA TESİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZA KAYNAKLI KESİNTİ
|KINIK
|OSMANİYE
|28.02.2023 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OSMANİYE MAHALLESİ UZUN SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 14:30-16:30 SAATLERİ ARASINDA OSMANİYE MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KİRAZ
|CUMHURİYET
|28.02.2023 saat 08:20ile 11:30 arasındayaklaşık 3 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|BELİRSİZ(ÖDEMİŞ)
|28.02.2023 saat 08:15ile 17:15 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ARTICAK, ÇOBANLAR, GÖLCÜK, SEYREKLİ, DEMİRCİLİ, KARAKOVA, MURSALLI, ÇAĞLAYAN, OCAKLI, BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK, BAYIRLI, OĞUZLAR VE DOLAYLAR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR
|28.02.2023 saat 13:35ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Temel Cingöz caddesindeki anaboru arızası nedeniyle bölgeye sular verilememektedir
|SEFERİHİSAR
|MERSİN ALANI
|28.02.2023 saat 15:25ile 17:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÜRKMEZ MERSİN ALANI 6027-6029-6120 SK VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.