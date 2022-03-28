İZSU İzmir su kesintisi: 28 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Mart Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...

28 MART İZMİR SU KESİNTİSİ

İlçe: KONAK

Mahalleler: MEHMET AKİF, SAYGI, FERAHLI, ULUBATLI, YAVUZ SELİM

Kesinti Süresi: 28.03.2022 saat 16:25 ile 17:55 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 2723 SOKAK NO 25 ÖNÜ ARIZA İÇİN

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İlçe: ALİAĞA

Mahalleler: YENİŞAKRAN

Kesinti Süresi: 28.03.2022 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİŞAKRANA SU VERİLEMİYOR. .

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İlçe: FOÇA

Mahalleler: KOZBEYLİ

Kesinti Süresi: 28.03.2022 saat 12:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 4 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: KOZBEYLİ KÖYÜ TAMAMI ETKİLENİR.

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İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: DALYAN

Kesinti Süresi: 28.03.2022 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 4000 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

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İlçe: TORBALI

Mahalleler: BAHÇELİEVLER, YAZIBAŞI, İSTİKLAL

Kesinti Süresi: 28.03.2022 saat 11:25 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANABORU TEMİZLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE : SU VERİLEMEMEKTEDİR. . . .

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