İZSU İzmir su kesintisi: 28-29 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 29 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|DOĞANÇAY
|27.03.2023 saat 23:00ile 28.03.2023 saat 02:00 arasında yaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|Pompa arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.
|BORNOVA
|KEMALPAŞA
|28.03.2023 saat 16:30ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|7419 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN KEMALPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|BORNOVA
|YEŞİLOVA, TUNA, GAZİ OSMAN PAŞA
|28.03.2023 saat 17:50ile 19:15 arasındayaklaşık 1 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|4119 SOKAK NO 7 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|23.03.2023 saat 13:25ile 15:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|yedibilgeler mevkiii