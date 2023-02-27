İZSU İzmir su kesintisi: 27 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 27 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|27.02.2023 saat 15:40ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE.
|BALÇOVA
|İNCİRALTI
|27.02.2023 saat 16:40ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İNCİRALTI BAŞAK Sk. BALÇOVA
|BUCA
|HÜRRİYET, ÇALDIRAN
|27.02.2023 saat 13:45ile 16:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|461 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|ÇEŞME
|OVACIK
|27.02.2023 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA OVACIK MH. GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|ALTINYUNUS
|27.02.2023 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3439 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|FOÇA
|ATATÜRK
|27.02.2023 saat 10:00ile 18:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bölge Vana Arızası
|HAT ÜZERİNDEN SU ALAN ABONELERİMİZ ETKİLENİR
|KARABURUN
|İSKELE
|27.02.2023 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MERKEZ MAHALLESİ KUYUCAK CADDESİNDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN BÜYÜKKENT SİTESİ, KUYUCAK CADDESİ, YILDIZTEPE SİTESİ, ÇAMLIK SİTESİ VE AKÇAKİLİSE KÜME EVLER ETKİLENECEKTİR.
|MENEMEN
|DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, YAYLA
|27.02.2023 saat 16:30ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|BELİRSİZ(ÖDEMİŞ)
|27.02.2023 saat 07:30ile 17:00 arasındayaklaşık 9 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT, BIÇAKÇI, KONAKLI, GERELİ, YOLÜSTÜ, MESCİTLİ, ÇAMLICA, KEMENLER, KAZANLI, PİRİNÇÇİ, KARAKOVA, BALABANLI, BOZCAYAKA, SEYREKLİ, ERTUĞRUL, ORTAKÖY, YENİCEKÖY, VE KURUCUOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|MERSİN ALANI
|27.02.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MERSİN ALANI SK. 6055 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.