İZSU İzmir su kesintisi: 27 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 27 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|ALAÇATI
|27.01.2023 saat 16:00ile 20:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAZISI ESNASINDA 16032 SOKAKTA PATLATILAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLESOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|26.01.2023 saat 18:00ile 22:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEPE CAD. VE ÇEVRESİNDE GEDİZ ELEKTİRK ELEKTİRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİELEMEYECEKTİR.
|SELÇUK
|14 MAYIS
|27.01.2023 saat 14:25ile 16:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4044 SK VE KOLLARI