İZSU İzmir su kesintisi: 26 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 26 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|ÇAMKULE, MERKEZ, ZAFER
|26.01.2023 saat 14:20ile 16:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz edas kaynaklı enerjı kesıntısı nedeniyle pompalar devre dışı
|ÇEŞME
|REİSDERE
|26.01.2023 saat 16:40ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1. ETAP (İKMAL İHALESİ) İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 6080 SOKAKTA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KINIK
|DÜNDARLI
|26.01.2023 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DÜNDARLI MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİNİN TAMAMINDA 10:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KINIK
|YAYAKENT
|26.01.2023 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YAYAKENT MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİNİN TAMAMINDA 15:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KINIK
|POYRACIK
|26.01.2023 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|POYRACIK MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİNİN TAMAMINDA 15:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|MENDERES
|ORTA
|26.01.2023 saat 15:00ile 19:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. SAHİL BOLGESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|KEMAL ATATÜRK
|26.01.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|ATATÜRK, ZAFER, ANAFARTALAR, KUVVETLİ
|26.01.2023 saat 16:25ile 21:25 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ ATATÜRK , ZAFER , ANAFARTALAR VE KUVVETLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TİRE
|GÖKÇEN
|25.01.2023 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|KALABAK, YENİCE
|26.01.2023 saat 14:30ile 18:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası