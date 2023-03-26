İZSU İzmir su kesintisi: 26-27 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 27 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BEYDAĞ
|BEYKÖY
|26.03.2023 saat 11:30ile 17:00 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ BEYKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|GAZİEMİR
|HÜRRİYET, FATİH
|26.03.2023 saat 14:20ile 17:30 arasındayaklaşık 3 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|PLEVNE CAD İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|KONAK
|MEHTAP, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, FERAHLI, LALE
|26.03.2023 saat 16:40ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÜRÇEŞME CAD . CAMİ ÖNÜ İÇİN
|MENDERES
|ÖZDERE
|26.03.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2217 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİELEMEYECEKTİR.
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|23.03.2023 saat 13:25ile 15:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|yedibilgeler mevkiii
|TORBALI
|KUŞÇUBURUN
|26.03.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır